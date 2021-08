Millaisiin aseisiin Taleban pääsi käsiksi valtaamalla maan, jota USA aseisti ja koulutti 20 vuotta? Suomalaisarvio: "Omavarainen myös modernien raskaiden aseiden osalta"

– Se on pitkäaikaisempi ulottuvuus sillä alueella ja ehkä aika laajastikin. Sitä on aika vaikea lähteä ennakoimaan, miten maailma siinä kohdassa muuttuu, Niinistö totesi sunnuntaina.

Yhdysvallat ehti 20 vuoden aikana kouluttaa ja aseistaa Afganistanin hallituksen armeijaa noin 83 miljardilla dollarilla . Sittemmin afgaaniarmeija on pääosin joko paennut tai antautunut. Aseistus on voittopuolisesti jäänyt Talebanin käsiin.

Äärijärjestön uusiutunut aseistus on ollut helppo havaita myös uutiskuvista. Monilla sotilailla on klassisen AK47-rynnäkkökiväärin sijaan ollut käsissään yhdysvaltalainen M16- tai M4 -rynnäkköase. Myös jenkkiarmeijan pyörät eli Humveet ovat olleet tuttu näky Kabulin kaduilla viime päivinä.

– Siellä on vanhaa ja perinteistä. Toisaalta taas afgaaniarmeijalta kaapattua ja saatua. Vanha on neuvostoajan kamaa, uusi läntistä ja nimenomaan amerikkalaista, Paronen kertoo.

Mukana on myös ylijäämäaseistusta Kiinasta ja Pakistanista, mutta niiden lukumääriä on mahdotonta arvioida, Paronen sanoo.

Tykit Suomestakin tuttuja

Afgaanihallinnon romahtaessa lukuisia maan armeijan sotilaskoneita on laskeutunut Uzbekistaniin. Varmasti ei kuitenkaan tiedetä, miten paljon kalustoa mukaan on lähtenyt.

– Kuljetuskoneita on käytetty lähinnä avainhenkilöstön evakuoimiseen. Kabulista on viety omaa aseistusta, mutta merkittäviä sotilasosastoja ei ole siirtynyt vastarintapesäkkeisiin aseineen päivineen, maanpuolustuskorkeakoulun Paronen sanoo.

Parosen mukaan on selvää, että jossain määrin raskastakin aseistusta, kuten tykkejä, on siirtynyt Talebanille.

– Tykistöaseistus on pitkälti neuvostoliittolaista 122-millimetristä, millä on Suomessakin pitkä palveluhistoria, Paronen kertoo.

– Siellä on jonkin verran venäläisvalmisteisia MI-sarjan helikoptereita. Mahdoton ottaa tarkasti kantaa kuinka paljon lentokoneita on, Paronen sanoo.

"Omavarainen modernin aseistuksen suhteen"

– Ne taistelut, mitä ylipäätään on käyty, on taisteltu asutuskeskuksissa. Siellä on sodittu panssarintorjunta-aseilla ja raskailla konekivääreillä. Molempia on ollut tarjolla tarpeeksi, maanpuolustuskorkeakoulun Paronen toteaa.