Afganistanin armeijan pitäisi olla niskan päällä talebaneja vastaan, mutta surkea taistelumoraali syö joukkoja sisältäpäin

Afganistanin asevoimilla ei mene tällä hetkellä hyvin. Taistelut Taleban-sissejä vastaan eivät suju häävisti, vaikka armeijalla on sekä kalusto- että miesylivoima.

– On teräskypärää, rintapanssaria, hanskoja, kaikenlaisia varusteita. Mutta kaikki tämä on onttoa. On kuin varusteet olisi tökätty keppiin, joka romahtaa ja kaatuu, kun sille antaa kunnon potkun, kiteytti yhdysvaltalaisen ajatushautomon Randin edustaja Brian Michael Jenkins.