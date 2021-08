Afganistanissa on meneillään lopun alku, arvioi tutkija – lännessä täytyy alkaa varautua Talebaniin vallanpitäjänä

Afganistanin nopea luisuminen Talebanin käsiin viime päivinä on yllättänyt monet niistäkin, jotka osasivat odottaa äärijärjestön menestyvän hyvin taisteluissa maan keskushallintoa vastaan. Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki arvioi, että Afganistanissa on käynnissä eräänlainen lopun alku.

Kun Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä toukokuun alussa, oli odotettavissa, että Taleban vahvistaa jalansijaansa maassa, jonka yleisesti pelättiin luisuvan kaaokseen. Liike valloittikin touko-heinäkuussa laajoja alueita Afganistanista, mutta pääasiassa maaseudulla. Viimeisen viikon aikana Taleban on kuitenkin ottanut hallituksen joukoilta haltuunsa jo 11 maakunnan pääkaupungit. Yhteensä Afganistanissa on 34 maakuntaa.

Aloite koko ajan Talebanilla

Taleban on vallannut kaupunkeja etenkin maan pohjoisosassa, mikä on sikäli yllättävää, että se ei ole perinteisesti mitään Talebanin ydinaluetta.

Ruohomäki huomauttaa, että sotilaallisesti tilanne on hallituksen joukoille hankala, sillä aloite on koko ajan Talebanilla. Hallituksen turvallisuusjoukot taas joutuvat koko ajan puolustautumaan.

Tilanne on huonontunut senkin takia, että konfliktiin on tullut mukaan paikallisia sotalordeja, jotka ovat muodollisesti uskollisia keskushallinnolle, mutta ajavat käytännössä omaa agendaansa. Tällainen "kaikkien sota kaikkia vastaan" on Ruohomäen mukaan kamala tilanne etenkin siviiliväestön kannalta.

Afganistanissa onkin nähty kesän aikana sisäistä pakolaisuutta taistelujen tieltä. Kaupunkisodankäynti on erityisen vaarallista siviilien kannalta, minkä vuoksi asukkaita on paennut monista kaupungeista Talebanin lähestyessä.

Lännessä täytyy miettiä, miten kohdataan Taleban vallanpitäjänä

Hänen mukaansa lännessä on pakko tunnustaa tosiasiat ja hyväksyä, että Taleban on osa Afganistanin monimuotoista dna:ta, ja väistämättä myös osa maan poliittista tulevaisuutta. Sen kanssa täytyy pystyä käymään dialogia, jotta tappaminen saataisiin loppumaan.

Viesti Bidenin hallinnon sisältä on, että maan puolustaminen on nyt afganistanilaisten itsensä käsissä. Yksityisesti monet johtavat Yhdysvaltain virkamiehet ovat ilmaisseet, ettei heillä ole luottoa Afganistanin hallituksen joukkojen taistelukykyyn. Hallituksen joukot on organisoitu heikosti, minkä vuoksi Yhdysvaltain ilmatuestakin on ollut rajallisesti apua.