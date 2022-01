Mitä karmeammassa kunnossa asunto on, sitä innostuneempi on Jasmiini Lappalainen. Huonokuntoisessa asunnossa Jasmiini näkee mahdollisuuksia toteuttaa rakasta harrastustaan: pintaremonttia. Uppoutuminen pintaremontin pariin on Jasmiinille kuin oma meditointihetki.

"Harvoin pystyt tekemään sellaista haittaa, jota et pystyisi korjaamaan"

Toimittaja Minna Perovuo myöntää pelkäävänsä itse pintaremontissa sitä, että onnistuukin tuhoamaan jotain. Jasmiini huomauttaa, että kyseessä on tyypillisin syy sille, miksi pintaremonttia ei aloiteta, mutta muistuttaa, että peruuttamatonta tuhoa on vaikea saada aikaan.

– Pintaremontoinnissahan on se, että harvoin pystyt tekemään sellaista haittaa, jota et pystyisi korjaamaan. Vaikka maalaat tai tapetoit tai teet mitä tahansa huonosti, niin se on korjattavissa. Niin kauan kuin et koske rakenteisiin tai sellaisiin asioihin, mitä et saa tehdä, eli sähköt ja vedet ja putket, niin et pysty oikeastaan pilaamaan yhtään mitään, Jasmiini vakuuttaa.