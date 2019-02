Millainen nainen vie Britanniaa kohti b-hetkeä? Viskihömpsyistä nauttiva erakkomainen Theresa May ei halaile lapsia eikä kumartele hyvä veli -verkostoja

0:41 Video May "juttaurpilaismaisesta" esiintymisestä viime marraskuussa.



Mainos

– Olen tuntenut pääministerin vuosia enkä usko, että hän tieten tahtoen veisi Britannian pois EU:sta ilman sopimusta, sanoo Mayn entinen kansliapäällikkö Nick Timothy Politico-julkaisulle.

Ongelmana on, että harva on päässyt Mayn lähipiiriin, ja sielläkin olevilla on vaikeuksia päästä pääministerin pään sisään.



EU:lle 'kyllä' sanonut viskin ystävä

Se tiedetään, että pääministerin virka-asunnossaan May saattaa ottaa lasin viskiä pitkän päivän päätteeksi. Hän on kertonut joulun lempijuomakseen walesilaisen Penderyn-viskin.



Tiedetään myös, että kansanäänestyksessä May sanoi yes EU-jäsenyydelle.

Politico toteaa haastateltuaan useita parlamentaarikkoja, ministereitä ja virkamiehiä, että tuskin kukaan tietää, mitä May lopulta aikoo brexitin suhteen.



Nainen, joka johtaa Britanniaa sen vakavimmalla hetkellä sitten vuoden 1945, on lähes ainutlaatuisen tuntematon julkisuudessa, Politico tiivistää.



Päivä kerrallaan kalenterista ruksataan vuorokausi pois kohti maaliskuun loppua. B-hetki on 29.3. kello 23.00 Britannian aikaa.



Mainos

Miksi May yhä käy Brysselissä tuloksettomalla kerjuureissulla kerta toisensa jälkeen? Lähteekö Britannia kohti tuntematonta ilman mitään sopimusta?



Yrittääkö May vielä saada parlamentin enemmistön uskomaan häneen, vaikka kukaan ei tiedä, mitä May lopulta haluaa ja on valmis tarjoamaan?



May ei ole ihmissuhdetaituri

May ei ole ihmismagneetti. Hän ei halaile ja pussaile lapsia puolikuoliaaksi kävellessään virka-asuntoonsa Downing Street 10:ssä, ja häntä on vaikea kuvitella jalkapallostadionin vip-katsomoon hymyilemässä maireasti. Mayta on arvostelu tunnekylmyydestä, jopa kolkkoudesta.



Politiikassa kun supliikki ja sosiaalinen huumori ja ovat avuja.

Yritykset olla kansanomainen tai edes muuten relata kääntyvät säälimättömän brittimedian hampaissa pilkaksi. Esimerkki: kieltämättä kömpelö tanssiyritys viime kesänä Keniassa oli ivan kohde ja viraalihitti.



Itseironiaa Mayltä eri kuitenkaan näytä puuttuvan. Myöhemmin hän asteli konservatiivipuolueen edustajien eteen puhumaan tanssiaskelilla Abban tahdissa. Dancing Queeniin kuningatar Elisabetilla tuskin oli sanomista.



Pappisisä ja opiskeli Oxfordissa

Eastbournessa meren rannalla syntyneen 62-vuotiaan Mayn erakkomaisuutta saattaa selittää nuoruusvuodet.



Isä oli anglikaanisen kirkon pastori, äiti konservatiivipuolueen kannattaja. Maylla (o.s. Brasier) ei ole sisaruksia. Isä kuoli auto-onnettomuudessa 1981, äiti seuraavana vuonna MS-tautiin. Philipinsä Theresa oli nainut vuotta ennen isänsä menehtymistä.



Heidät esitteli avioitumisvuonna toisilleen Benazir Bhutto, sittemmin Pakistanin pääministeri. Piireissä olivat, kuten oxbridge-maailmaan kuuluu.



Ennen pääministeriyttään May oli kuusi vuotta sisäministerinä. Parlamenttiin hän nousi 1997. New Yorkerin mukaan Mayn pitäessä ensimmäistä puhettaan Westminsterissä häntä vitsaili, että häntä luultiin työväenpuoluelaiseksi koska on nainen.



May ei ole sattumapääministeri. Hänellä on kunnianhimoa.



May viihtyy erinomaisesti pääministerinä

– Olisi väärin ajatella, ettei hän rakastaisi olla pääministeri, Mayn elämäkerturi Rosa Prince kertoo.



Maylla on luja usko tehtäväänsä ja itseensä.



– Hän himoitsi pääministeriyttä useita vuosia, ja mikä tärkeämpää, hän ajattelee, että hän ansaitsee sen. Kaikki merkit viittaavat siihen, että hän yksinkertaisesti uskoo olevansa paras henkilö tähän hommaan, Prince arvioi.



May ei kumartele vanhoja miesvaltaisia kaveriverkostoja, joita Britanniassakaan ei tarvitse erikseen etsiä.



Kansanedustajana May pyrki edistämään naisten asemaa ja roolia politiikassa, samalla kun hän ylläpiti suhteita puolueensa vanhoillisempaan siipeen.



Maysta tuskin paljastuu intiimejä skandaaleja. Pienen kylän kirkonmiehen tyttärenä hän ei kapinoinut. Vehnäpellossa juokseminen oli tuhminta mitä hän lapsena teki, May on muistellut. Politiikkaan hän lähti teini-ikäisenä. Opiskeluajoista ei ole vallan villejä juoruja.



Puolue on Maylle velvollisuus ja koti

Maylle konservatiivinen puolue on itseisarvo, velvollisuus, kuten maansa palveleminen, Politico arvioi.



Isänmaallinen ihminen, jolle Britannian yhtenäisyys on pyhää (Skotlannissa moni haaveilee itsenäisyydestä, Pohjois-Irlannissa voi vahvasti viritä katolisten halu liittyä Irlantiin, ja englantilainen nationalismi uhkaa sekin entisen maailmanvallan yhtenäisyyttä).



– Suurimmalle osalle meistä konservatiivipuolue on väline päämäärään. Theresa on toisenlainen. Hän suhtautuu konservatiivipuolueeseen tavalla, joka on yleisempää työväenpuolueen kansanedustajille. Heille kyse on vähän kuin rakkaudesta ja perheestä, eräs ministeri kertoo Politicolle.



Tarvittaessa pisteliäs May tuli tunnetuksi leopardikuvioisista kengistään ja voimapukeutumisestaan jakkupukuineen ja paksuine kaulakoruineen. Sisäisesti hissukat harvoin pukeutuvat näin.



Aviomies Philip on ehkä tärkein neuvonantaja

Mutta kenen kanssa May jakaa sisimmät tuntonsa, myös politiikassa?



Tämä henkilö on hyvinkin aviomies, 61-vuotias Philip May, jonka kanssa hänellä on ilmeisen hyvä suhde. Pariskunta on lapseton, mutta ei tieten tahtoen. Theresa May on kertonut tuskasta, kun he eivät saaneet lapsia, vaikka olisivat halunneet.



Historiaa opiskellut, rahoitusalalla toimiva Philip May ei varsinaisesti rakasta parrasvaloja. Hän on hieman samanlainen kuin Margaret Thatcherin avionmies Denis, joka toimi pääministeripuolisonsa korvana, uskollisena kotirintamana ja epävirallisena neuvonantajana.



Philip on yhä aktiivinen konservatiivipuolueen tukija. Politicon mukaan vaimonsa lailla hänellekin puolue on velvoite.



Mayt haluavat vimmaisesti estää puolueen repeytymisen

Brexit uhkaa repiä konservatiivipuolueen hajalla, ja Philipillä on halu pitää puolue yhtenäisenä. Häntä pidetään poliittisesti taistelunhaluisena ja suoraviivaisena, joka tiukalla hetkellä tukee vankasti vaimoaan, kun puolue natisee liitoksistaan ja brexit vyöryy päälle.



Johtaako Britanniaa kohtalonhetkellä syvästi velvollisuudentuntoinen lähes yksinäinen susi, henkisesti ulkopuolinen vallan ytimessä?



– En ole tietoinen, että hänellä (pääministerillä) isoa ystävien verkostoa konservatiivipuolueen ulkopuolella, eräs puolueen jäsen arvioi Politicolle.