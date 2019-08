Merkel uskoo, että vaihtoehto Britannian EU-eroneuvotteluissa hiertävälle backstopille voidaan löytää kuukaudessa

Merkelin mukaan on Johnsonin vastuulla tarjota uutta vaihtoehtoa. Hän myös kehotti kaikkia osapuolia työskentelemän sovun eteen. Merkel ei tarkentanut, mistä vaihtoehdoissa on kyse.

Johnson yrittää saada EU-johtajia avaamaan edeltäjänsä Theresa Mayn neuvotteleman EU-erosopimuksen. Toistaiseksi vastakaiku on ollut nihkeää.

Erosopimuksen suurin kipupiste on niin sanottu backstop-lauseke, jonka tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä vielä brexitin jälkeenkin. Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.