Lisätietoja Milla Arosen viimeisistä liikkeistä: Kadonnut varusmiesnainen istui epäillyn surmaajansa kyydissä kahtena perättäisenä yönä – uskotaan kuolleen näillä alueilla, poliisi julkaisi kartan ja toivoo vihjeitä

Epäilty yritti nostaa rahaa

– Ennen nostoyritystä epäilty on ollut liikkeellä Volvo V70-autolla Someron kaupungissa keskustan pohjoispuolella, josta hän on siirtynyt pankkiautomaatille. Tämän jälkeen epäilty on ajanut Salon Kruusilaan, josta paluu Somerolle on tapahtunut noin kello 10.30 aikaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jarkko Toivonen kertoo poliisin tiedotteessa.