Epäiltyjen virkarikosten syyteharkinta on edelleen kesken.

Syyttäjät ovat päättäneet jättää syytteet nostamatta törkeistä petoksista epäiltyä turvallisuusalan yrityksen entistä turvallisuuspäällikköä vastaan.

Poliisi epäili, että Securitaksen turvallisuuspäällikkönä työskennellyt mies oli huijannut sosiaalitoimea maksamaan kolme miljoonaa euroa tarpeettomista turvapalveluista. Kyseessä oli tapaus, missä irakilaiselle lapsiperheelle hankittiin ympärivuorokautista vartiointia kunniaväkivaltaan liittyvän uhan vuoksi vuosina 2021–2022.

Poliisi epäili, että turvallisuuspäällikkö oli erehdyttänyt sosiaaliviranomaisia väärillä tiedoilla, jotta ympärivuorokautista vartiointia jatkettaisiin. Syyttämättäjättämispäätöksen mukaan miehen epäiltiin hyötyneen tästä enimmillään runsaat 30 000 euroa tulospalkkion muodossa.

Mies sai Järvenpään kaupungin eli käytännössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Keusoten ostamaan Securitaksen vartiointipalvelua ja henkilösuojausta irakilaisperheen äidille ja tämän lapsille ympärivuorokautisesti. Poliisi on aiemmin kertonut, että tarpeettomasta henkilösuojauksesta aiheutuivat kaikkiaan noin kolmen miljoonan euron vahingot.

"Aito huoli perheestä"

Syyttäjien mukaan petosrikoksista ei saatu näyttöä. Sen sijaan he katsoivat, että miehellä oli ollut aito huoli perheeseen kohdistuneesta kunniaväkivallan uhasta ja hän oli halunnut turvata äidin ja lasten elämää.

– Olemme katsoneet, ettei asiassa ole syytteen edellyttämää riittävää näyttöä tahallisesta erehdyttämisestä, vaan vartiointi on ollut viranomaisten harkitsemin tavoin tarpeellista kunniaväkivallan uhan vuoksi. (Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä) Keusote ja Raaseporin kaupunki ovat saaneet Securitas Oy:ltä tilaamansa vartiointipalvelut, joista ne ovat maksaneet, eikä asiassa siten ole näyttöä asianomistajille aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta, erikoissyyttäjä Ritva Salo ja aluesyyttäjä Pauliina Österback kirjoittavat ratkaisussaan.

Syyttäjien mukaan näyttöä ei saatu siitäkään, että mies olisi saanut menettelystä oikeudetonta taloudellista hyötyä itselleen.

Samassa kokonaisuudessa Keusoten ja Raaseporin kaupungin viranhaltijoita on tutkittu virkarikoksista. Tältä osin syyteharkinta on edelleen kesken.

Poliisi on epäillyt sosiaaliviranomaisten ylittäneen toimivaltuutensa, kun he päättivät näin kalliin palvelun myöntämisestä. Suurten kustannusten vuoksi asiassa olisi poliisin mukaan tullut käyttää hankintamenettelyä.

