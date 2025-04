HJK sai jättisakot – nyt alkoi selvitys Uefan ison kabinettitappion jälkeen

Euroopan jalkapalloliitto Uefa on jo vuosia jakanut seuroille tuhansien eurojen sakkoja "Uefa mafia" -huudoista, joista on rangaistu myös Helsingin Jalkapalloklubia. Norjalaisseura SK Brann on kuitenkin onnistunut nyt poikkeuksellisesti kumoamaan sakkorangaistuksensa samanlaisesta rikkeestä, mikä on saanut myös HJK:n reagoimaan.

HJK:n kannattajat ovat esittäneet useimmissa europeleissä "Uefa mafia" -huutoja, jotka kattojärjestö tuomitsee proaktiivisina ja loukkaavina.

HJK on tämän myötä joutunut maksamaan toiminnasta tuntuvia sakkoja. Esimerkiksi vuonna 2022 HJK joutui maksamaan yhden ottelun huutelusta 15 000 euroa. Viime vuonna 17 500 euron sakko perustui osittain samaisiin huutoihin.

Uefa mafia -kannanotot ovat tuttu näky Euroopan suurimmiltakin jalkapallostadioneilta./All Over Press

Kannanotot ovat johtaneet Uefan jakamiin tuhansien eurojen sakkoihin.IMAGO/Sportfoto Rudel/ All Over Press

Norjalainen Brann ei kuitenkaan hyväksynyt kohtaloaan, kun sille määrättiin viime vuonna 5 000 euron sakko faniensa vastaavasta toiminnasta. Kyse oli silloin jo toisesta samanlaisesta sakosta lyhyen ajan sisään.

Brannin tuorein sakko perustui naisten Mestarien liigan ottelussa FC Barcelonaa vastaan kuultuihin huutoihin. Niiden lisäksi esillä oli useita "Uefa mafia" -tekstillä varustettuja lakanoita.

Brann ilmoitti olevansa fanien puolella ja valitti sakosta Uefalle. Uefa hylkäsi valitukset, minkä jälkeen Brann ohjasi asian urheilun kansainvälisen välitystuomioistuimen CAS:n selvitettäväksi.

Sunnuntaina norjalaisseura ilmoitti voittaneensa sananvapauden kannalta merkittävän tapauksen kun CAS päätti, ettei Brannin tarvitse maksaa Uefan määräämää sakkoa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä CAS:n päätökseen, Brannin puheenjohtaja Aslak Sverdrup sanoi.

– Ei ole jokapäiväistä, että norjalainen seura ravistelee koko jalkapallo-Eurooppaa, mutta tänään se on näin. Maailmassa, jossa sananvapautta vastaan hyökätään, tämä on tärkeä ja oikea päätös.

Brannin mukaan "Uefa mafia" on humoristinen ja valtakriittinen kannanotto, joka on täysin sananvapauden rajoissa. Brann on myös sitä mieltä, että Uefan kaltaisten vaikutusvaltaisten organisaatioiden kritiikin tai satiirin kohtaaminen sanktioilla on pohjimmiltaan ongelmallista.

– CAS on Brannin kanssa samaa mieltä siitä, että tätä ei voida pitää loukkaavana tai provosoivana, eikä se näin ollen oikeuta sakkojen määräämiseen Brannille, seuran tiedotteessa kerrotaan.

Brannin mukaan Uefa on määrätty maksamaan seuran oikeudenkäyntikulut. CAS julkaisee viralliset perustelut päätökselle myöhemmin tällä viikolla.

HJK vahvistaa MTV Urheilulle, että asiasta keskustellaan sisäisesti myös helsinkiläisseurassa. HJK viestii olevansa tyytyväinen CAS:n tuoreeseen päätökseen ja selvittää mahdollisuutta valittaa aiemmista sakkotuomioista.