Miljoonat katsovat hurjaa videota – 9-vuotias tyttö kiskoo ylös kolminkertaisesti painonsa verran

View this post on Instagram

Voimatytön suoritus on kerännyt ihmettelyä ja ihailua. Videota on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja.

New York Postin mukaan 75 kiloa on kolminkertaisesti Arshian kehonpainon verran.

Jo kuusivuotiaana Intian ennätysten kirjaan

Katso myös: Rauta on voimanoston maailmanennätystytölle kevyttä – Juuli Kostian, 17, näyttää voimansa kyykyssä, penkissä ja maastavedossa.

Myös painonnostoliikkeitä tekevällä Arshialla on nykyisin yhteistyökumppaneina jopa kaksi suosittua intialaista fitnessbrändiä.

View this post on Instagram

Arshian kuntosalin omistava isä Avnish Goswami on kertonut Sportstarille unelmoivansa, että hänen tyttärensä kilpailisi jonain päivänä olympialaisissa. Isäkin on ihmeissään Arshiasta, ja hän on kertonut pohtineensa, onko Arshian vahvuus geneettistä vai onko tytöllä "jokin harvinainen lahja".