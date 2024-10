11-vuotias tyttö kyykkäsi ennennäkemättömän hurjan tuloksen

Kanadalainen Rory van Ulft on hämmästyttänyt viime vuosina voimannäytteillään . Niille on saatu tuoreeltaan jatkoa: van Ulft teki 11-vuotiaana takakyykkytoiston 109 kilolla.

Pääpaino painonnostossa

Vaikka van Ulftilla on potentiaalia voimanostoon, joka koostuu kyykyn ja maastavedon lisäksi penkkipunnerruksesta, hänen pääpainonsa on Fitness Volt -sivuston mukaan painonnostossa. Van Ulft on voittanut lajissa viisi Yhdysvaltain juniorimestaruutta, ja jälki on ollut kaikkineen jylhää.