Miljoonabudjetin MM-kisat käynnistyvät Tampereella – "Tämä on ollut ihan järjetön ponnistus"

Tampereella käynnistyy keskiviikkona loppuviikon kestävä urheilun kansainvälinen suurtapahtuma, kun frisbeegolfin MM-kisat käydään ensimmäistä kertaa lajin historiassa Pohjois-Amerikan ulkopuolella.

Ajatus kisojen hankkimisesta Suomeen virisi MM-kisojen tapahtumapäällikön ja lajin keskeisenä pioneerinä Suomessa tunnetun Jussi Meresmaan mielessä noin 12 vuotta sitten. Unelma arvokisoista rakentui juuri Tampereen Frisbeegolfkeskuksen ympärille, joka on nyt MM-kisojen aattona viritetty maailman parhaiden kilpailua edellyttävälle tasolle.

– Meillä on ensinnäkin kaksi kilpailupaikkaa, Tampere ja Nokia. Olemme tavallisesti pelanneet ammattilaiskisoja Nokialla, mutta MM-kisat ovat sen verran paljon suuremmat karkelot, että tarvitsemme 300 pelaajalle kaksi kilpailupaikkaa. Tämä on ollut ihan järjetön ponnistus, mutta meillä on hieno tiimi takanamme, Meresmaa kertoi MTV Urheilulle.

Järjestäjä odottaa kisojen viidelle päivälle yhteensä yli 20 000 katsojaa. Heidän tarpeisiinsa on rakennettu 1500 neliötä katettua telttatilaa ja lisätty katsomopaikkoja kisan varrelle entisestään. Kisoja on rakentanut viimeisessä vaiheessa noin 400 ihmisen joukko.

– Tähän on panostettu todella paljon. Tämä on sellainen vähän yli miljoonan euron budjetilla tehty tapahtuma.

Eveliina Salosen odotetaan pelaavan maailmanmestaruudesta naisten luokassa.Str / Lehtikuva

MM-kisoissa nähdään kilpailijoita kaikkiaan 47 maasta. Lukema on ennätys lajin historiassa.

– Missioni on tehdä frisbeegolfista maailmanlaajuinen urheilulaji. Oikeastaan nämä MM-kisat ovat siihen melkeinpä paras mahdollinen keino. Tavoitteena on ensinnäkin saada laji viikoksi mahdollisimman monen suomalaisen silmille ja huulille, sitä kautta niitä uusia pelaajiakin tulee.

– Toisena asiana toivon, että sadat kisoihin saapuvat kansainväliset vieraat veisivät täältä jotain mukanaan omaan frisbeegolf-kuplaansa ja saisimme sitä kautta lajia levitettyä.

Suomalaismenestystäkin on lupa odottaa niin avoimesta kuin naistenkin luokasta. Niklas Anttila otti viime MM-kisoista hopeaa ja on tuore Euroopan mestari. Eveliina Salonen on kenties naisten luokan suurin ennakkosuosikki.

– En halua ennustaa voittajaa, mutta haluan muistuttaa, että suomalainen frisbeegolf on tällä hetkellä maailman kärkitasoa ja sitä kannattaa tulla todistamaan paikan päälle, kilpailujohtaja asetteli.