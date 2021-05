Miljardit kaskaat ryömivät parhaillaan maanpinnalle raamatullisessa luonnonnäytelmässä Yhdysvalloissa – "Parempaa kuin jakso Game of Thronesia"

Nyt on koittanut hetki, jolloin vuonna 2004 munitut laulukaskaan toukat ovat ryömimässä koloistaan. Toistaiseksi niitä on vielä maltillisesti, mutta pian niitä piisaa.

Ajankohta on hyönteistutkijalle joulun veroinen.

– Tämä on kerta kaikkiaan mahtava tapahtuma! Maapallolla ei ole mitään muuta vastaavaa, ei edes koko universumissa. Tämä on ainoa paikka, missä joka 13. tai 17. vuosi kaskaat ilmestyvät miljardeittain, ellei jopa biljoonittain, hehkuttaa hyönteistieteiden emeritusprofessori Michael Raupp Marylandin yliopistosta.

Kukaan ei tarkkaan tiedä, miksi kaskaat ilmaantuvat niin omituisen kierron saattelemana, mutta syyn arvellaan liittyvän saalistajien välttelyyn. Kun parvi on valtava, yhä useampi selviää.

Kaskaslajeja on yhteensä yli 3000, mutta vain Yhdysvaltojen itäpuolelta löytyy 13 ja 17 vuoden välein ilmestyviä.

17 vuoden maan alla pötköttelyn jälkeen maallinen taival jää lyhyeksi

– Koetaan syntymää ja kuolemaa. Koetaan romansseja puunlatvoissa. On parittelua ja saalistajia. Kaikki tämä on parempaa kuin jakso Game of Thronesia! väittää hyönteistutkija Raupp.