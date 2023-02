Miksi yksi talo pysyy pystyssä ja toinen sortuu? Turkin järistyksen poikkeuksellinen tuho hämmästytti asiantuntijaa: "Siellä on hajonnut linnoja, jotka ovat kestäneet 2000 vuotta"

– Tämä maanjäristys on poikkeuksellisen suuri. Tällä alueella ei ole nähty näin voimakasta järistystä pariintuhanteen vuoteen. Siellä on hajonnut linnoja, jotka ovat kestäneet 2000 vuotta, sanoo suunnittelujohtaja Jussi Vaiste A-insinöörit oy:stä.

Miksi yksi talo pysyy pystyssä ja toinen sortuu?

Televisiokuvista tuhoja seurannut katsoja on saattanut ihmetellä, miksi joillakin alueilla iso osa suurista kerrostaloista on tuhoutunut maan tasalle, mutta aivan vieressä toinen kerrostalo seisoo pystyssä, ehkä jopa näennäisen hyväkuntoisena.

– Osa rakennuksista on kaatunut sivusuunnassa. Kuvissa näkyy myös rakennus, joka on pysynyt muuten ehjänä, mutta ratkennut hieman perustusten yläpuolelta. Tässä kyseisessä rakennuksessa on jäänyt sellainen asia miettimättä, että mitä tapahtuu, kun maanjäristysvoimat ylittävät.

"Turkkilaisilla on kova itseluottamus"

Vaiste on ollut A-Insinöörien mukana useissa eri maissa suunnittelemassa muun muassa voimalaitoksia järistysherkille alueille, muun muassa Turkkiin, johon hänen edustamansa yritys A-insinöörit on suunnittelut yhteensä kolme voimalaitosta. Hän sanoo, ettei läheskään kaikilla turkkilaisilla erityisesti pientalojen rakentajilla ja suunnittelijoilla ole tarvittavaa ammattitaitoa.

– Turkissa ihmisillä on kova itseluottamus. Jos on koulutukseltaan vaikka leipuri ja haluaa perustaa rakennusliikkeen, rakentaa talon ja myydä asunnot, se on ihan ok. Siellä ei välttämättä rakennusten suunnittelijoilla ja urakoiden toteuttajilla ole tarvittavaa ammattitaitoa. Erityisesti pieniin kohteisiin pystyy tarttumaan helposti, vaikka ei olisi alan koulutusta.