Miksi Vastaamo-syytetty sai näpytellä läppäriä oikeudessa? Kivimäen avustajalta paljastus pelaamisesta

Kivimäen käyttämä tietokone on viranomaisten omaisuutta. Puolustusasianajajan mukaan tietokone on ollut syytteisiin puolustautumisen näkökulmasta täysin välttämätön.

– Siinä on ainakin yksi peli, jota olen nähnyt hänen välillä pelaavan, puolustusasianajaja Peter Jaari paljastaa MTV uutisille.

, mitä peliä Kivimäki on pelannut toisinaan läppärillään myös oikeussalissa.

Läppärillä esitutkintamateriaalia

– Hänellä on ollut tietokoneet käytössä loppusyksystä saakka, jolloin saimme nämä väenvängällä hänelle hommattua, Jaari kertoo.

Syyttäjän mukaan Kivimäellä on oikeussalissa kannettava tietokone, koska asian käsittelyssä on pyritty toteuttamaan epäillyn oikeuksia hyvin pitkälle.

– Hänelle on annettu kone, jossa on esitutkintamateriaalia ja lisäksi hän pystyy tekemään muistiinpanoja. Lisäksi tätä materiaalia on ollut vankilassa hänen käytössään, jotta hän voi tutustua siihen oikeudenkäynnin aikana, kertoo aluesyyttäjä Pasi Vainio MTV Uutisille.