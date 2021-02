THL: Suomessa koronarokotteita annettu yli 164 000:lle

Suomessa koronarokotteita on annettu yli 164 000 ihmiselle, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luku on kasvanut eilisestä noin 5 000 rokotteella. Yli 70-vuotiaista ainakin ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on yli 62 000.