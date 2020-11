Ohjelmistoyritys pistää osaamisensa peliin Vastaamo-kiristäjän löytämiseksi – "Laitoimme kaiken muun sivuun"

Tavoitteena on tuottaa poliisille yrityksen osaamisella uutta tietoa.

Yhtiö jäljittää bitcoinsiirtoja

Vastaamo-lunnaat maksettiin bitcoinilla. Kaikki bitcoinsiirrot ovat läpinäkyviä ja ulkopuolisten seurattavissa. Toiveissa on, että seurannan avulla päästään kiristäjän jäljille esimerkiksi kun tämä yrittää nostaa rahansa. Tämä vaatii poliisin ja maksupalveluiden yhteistyötä.

Ei usko yhteen tekijään

Martinsson ei usko Vastaamo-tapauksen taustalla olevan vain yhtä ihmistä. Hänestä on vielä aikaista myös sanoa, saadaanko tekijöitä kiinni kovasta yhteystystä huolimatta. Se kuitenkin on toiveena.

– Kaikki on hakkeroitavissa, kysymys on kuinka helppoa se on, hän toteaa.