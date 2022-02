Miksi autokouluissa ei ajeta sähköautoilla? Asiaan on yksinkertainen syy

Autokouluissa ajellaan edelleen pääasiassa manuaalivaihteisilla autoilla ja valtaosa ajokokeista suoritetaan niillä. Syy on yksinkertainen.

"EU-direktiivi velvoittaa tähän"

– Meidän käsityksemme on se, että EU-direktiivi nimenomaan velvoittaa tällaisen erityisehdon merkitsemistä B-luokan ajokorttiin. Suomi on ollut aiemmin aloitteellinen, että tämä erityisehto voitaisiin sieltä poistaa, mutta tällä hetkellä käsitys on se, että direktiivi velvoittaa, toteaa yksikön johtaja Pyry Takala liikenne- ja viestintäministeriöstä.