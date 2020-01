Hurja tilanne tallentui videolle: Susi seurasi vauvan kanssa kävelyllä ollutta naista kotipihaan asti Kauhajoella – poliisi antoi lopetusluvan

Jutussa oleva video on perheen äidin kuvaama.

"Vauvaa ei voi missään nimessä jättää yksin pihalle nukkumaan"

Perheen koti sijaitsee noin kymmenen kilometriä Kauhajoen keskustasta. Isän mukaan susia on käynyt pihapiirissä aiemminkin.

Poikkeuksellista käytöstä

– Ei ole ihan normaalia suden käytöstä seurata ihmistä pihaan asti. On selvästikin menettänyt pelkonsa ihmistä kohtaan, Latvanen sanoo.

Latvasen mukaan susista on tehty havaintoja viime päivinä Kauhajoella.

– Viime yön aikana oli satanut uusi lumi, ja useista pihapiireistä on kerrottu, että susia on käynyt. Kahden suden tekemiä jälkiä on löytynyt puutarhoissa ja lähellä taloja. Ne ovat pyörineet pihoissa kuin koirat konsanaan, Latvanen sanoo.