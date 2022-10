Duca-koiran uroteko tallentui videolle: suojeli jäihin pudonnutta Jukkaa sudelta

– Sellaisina hetkinä jompi kumpi meistä käy niin sanotusti kuittaamassa tilanteen eli katsomassa, mistä on kyse. Haukkumiseen on aina konkreettinen syy, Krista Anttila kertoo.

"Tilanne oli haastava"

Yläpuolelta löytyvältä videolta on nähtävissä, kuinka Duca hätyyttelee sutta takaisin tiehensä haukkuen ja juoksien. Susi kävi omistajan mukaan arviolta 4-5 metrin päässä hänestä.

Duca on yksi 28 koirasta, jotka palkitaan tänä vuonna Suomen Kennelliiton sankarikoiran arvonimellä. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.