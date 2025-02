Mikko Rantanen putosi keskelle tyrmistyttävää ongelmaa: "Haisee"

Mikko Rantasella on tukkoista uudessa joukkueessaan. Carolina Hurricanesilla on samaan aikaan käynnissä melkoinen pakkaskausi erikoistilanneosastolla.

Jättimäisessä pelaajakaupassa Coloradon Carolinaan vaihtanut Rantanen on ehtinyt pelaamaan uudessa joukkueessaan nyt kuusi ottelua. Hänen oma tuloksensa ei varmasti ole sitä, mitä kiekkoväki tai Rantanen itse odottivat. Tässä vaiheessa tehopisteitä on vasta kaksi. Edelliset kolme ottelua Rantanen on jäänyt kokonaan pisteittä.

Hurricanes ei ole joukkueenakaan juuri nyt kovinkaan vahvassa vedossa. Se on kolmen ottelun tappioputkessa ja hävinnyt Rantasen aikana kuudesta pelistään neljä.

Vuoden 2025 osalta huomio kiinnittyy erityisesti erikoistilannepelaamiseen. Carolinan ylivoimapeli on nimittäin päässyt valahtamaan umpisurkeaksi. Joukkue on onnistunut alkuvuoden aikana iskemään vain kaksi maalia miesylivoimalla. Onnistumisprosentti, ajanjakson osalta NHL:n huonoin, on jäätävä: vain 4,3.

Rantasen aikana yv-osumia ei ole syntynyt ainuttakaan. Suomalainen on päässyt pelaamaan Hurricanesissa joka ilta ylivoimaa. Keskiarvollisesti hän on ollut jäällä 2,5 minuuttia, kun joukkue on pyörittänyt pakkopeliä. Alkuvuoden visainen ongelma ei ole Rantasen läsnäolon myötä ainakaan vielä siis ratkennut.

– Ylivoimapelimme haisee. En osaa sanoa, mikä olisi vastaus siihen. Meillä on hyviä paikkoja, mutta on vain onnistuttava viimeistelemään, Carolinan päävalmentaja Rod Brind'Amour manasi tappiollisen Minnesota-ottelun jälkeen.

Hurricanesin kausi jatkuu Suomen aikaa lauantai-iltana, kun vastaan asettuu Utah.