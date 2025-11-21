Dallas Starsin suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen on saanut NHL:ltä 2000 dollarin (reilut 1700 euroa) sakot filmaamisesta. NHL kertoi asiasta perjantaina.

Katso pääkuvan videolta Mikko Rantasen huikaiseva spin-o-rama-maali.

Rantanen oli saanut aiemmin vastaavanlaisesta tilanteesta varoituksen ja nyt toisesta helähti sakkotuomio. NHL jakaa rangaistuksia tilanteista, joissa yritetään filmata tai kalastaa jäähyä vastustajalle.

Suomalaishyökkääjä oli marraskuun 11. päivä pelatussa Ottawa -pelissä tarttunut maalivahti Linus Ullmarkin käsivarteen ja nykäissyt tämän mukanaan kumoon. NHL ei katsonut tätä hyvällä, joten tuloksena oli sakkorangaistus.

Rantanen säväytti myös perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa viimeistelemällä loistokkaan osuman Vancouver Canucksin verkkoon 4-2-lukemiin päättyneessä ottelussa.

– Mikko Rantanen, tuo oli iljettävää! NHL kirjoitti maalista isoin kirjaimin sosiaalisessa mediassa