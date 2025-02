Mikko Rantasen sopimussaagasta uutta tietoa

Mikko Rantasen leirin on tarkoitus informoida Carolina Hurricanesia suomalaistähden jatkosopimuspäätöksestä tulevina päivinä, uutisoi TSN.

Huhumylly tammikuussa Carolinaan siirtyneen Rantasen ympärillä ei ole laantunut suomalaistähden jättikaupasta huolimatta. Rantasen sopimustilanne on edelleen yksi NHL:n kuumimmista puheenaiheista ja NHL:n siirtorajan lähestyessä keskustelut ja spekulaatiot ovat vilkastuneet entisestään.

Sportsnetin Elliotte Friedman kertoi jo aiemmin, että Carolina on tehnyt Rantaselle mojovan tarjouksen, mutta seura ei ole saanut suomalaiselta vielä vastausta. Nyt tilanteesta on tihkunut jälleen uutta tietoa.

– Tulevina päivinä Rantasen leirin on tarkoitus vihjata Carolinalle, mihin suuntaan he haluavat seuraavaksi edetä, TSN:n Chris Johnston kertoo Insider Trading -ohjelmassa.

Johnstonin mukaan useat joukkueet ovat tiedustelleet Rantasen perään, mutta Carolina ei ole vielä saanut tai tehnyt yhtään vaihtotarjousta.

Daily Faceoffin Frank Seravalli antoi myös lisätietoja suomalaisen tilanteesta. Vaikka Rantanen kieltäytyisi jatkosopimuksesta, saattaa Carolina silti pitää hänet loppukauden riveissään.

– He eivät ole saaneet vielä vastausta, mutta minulle on kerrottu, että vaikka heille sanottaisiinkin jyrkästi ei, he harkitsevat silti vakavissaan hänen pitämistä loppukauden ajan, Seravalli kertoo Sports on Prime Canadan lähetyksessä.

– Jotta he kauppaisivat Rantasen, heidän pitäisi löytää vieläkin parempi kauppa, joka parantaisi heidän mahdollisuuksiaan Stanley Cup -jahdissa. He tietävät, kuinka vaikeaa oli saada Mikko Rantasen kaltainen ratkaisija, Seravalli jatkaa.

Rantasen tilanteeseen saadaan vastauksia viimeistään reilun viikon kuluessa, sillä NHL:n siirtoraja umpeutuu ensi viikon perjantaina 7. maaliskuuta.