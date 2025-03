Mikko Rantasesta putosi huima väite

Mikko Rantasen ympärillä käy kuhina ennen perjantain siirtotakarajaa.

NHL:n siirtoikkuna sulkeutuu perjantai-iltana kello kymmenen Suomen aikaa, ja ainakin suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu Carolina Hurricanesin hyökkääjän Mikko Rantasen kohtaloon.

Rantanen siirtyi tammikuussa jättikaupassa Coloradosta Carolinaan. Hyökkääjän sopimus umpeutuu kuluvan kauden jälkeen, ja kun osapuolet eivät ole allekirjoittaneet uutta sopimusta, ovat siirtospekulaatiot voimistuneet.

Torstaina uutisoitiin, että Rantasen leiri olisi ilmoittanut Carolinalle, ettei suomalaistähti allekirjoita seuran kanssa uutta sopimusta ennen siirtotakarajaa, mikä lisäsi kierroksia siirtosoppaan entisestään.

Nyt NHL-toimittaja Elliotte Friedman on kertonut viestipalvelu X:ssä uusimpia tietoja Rantasen mahdollisesta kohtalosta. Fridmanin mukaan keskustelut Rantasen kauppaamiseksi kiihtyvät siirtotakarajan lähestyessä.

– Olen kuullut, että neuvottelut Rantasen siirtymisestä Dallasiin käyvät kuumana, Friedman kertoo.

Rantasen lähtö Dallas Starsiin olisi suomalaisittain varsin herkullinen. Stars on yksi kauden mestarikandidaateista, ja se luottaa vahvasti suomalaisosaamiseen. Dallasissa Rantanen liittyisi Roope Hintzin, Mikael Granlundin, Miro Heiskasen ja Esa Lindellin muodostamaan suomalaisryhmittymään.

Rantasen aika Carolinassa on ollut haastava. Hyökkääjä on pelannut uudessa seurassaan 13 ottelua, joissa on kerännyt tehot 2+4.

Viime yön ottelussa Bostonia vastaan Rantanen pelasi lähes 21 minuuttia, mutta jäi pisteittä.