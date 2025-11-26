Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta on toipunut pelikuntoon alavartalovammastaan.
– Kiviranta on valmiina pelaamaan, Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar sanoi jääkiekon NHL:n suomenkielisillä kotisivuilla.
Kiviranta pelasi viimeksi 16. lokakuuta, ja häneltä jäi väliin 17 ottelua. Kiviranta on saanut tällä kaudella tililleen viisi NHL-ottelua ilman tehopisteitä.
Kiviranta on tahkonnut NHL-urallaan kaikkiaan 303 runkosarjaottelua tehopistein 23+25=60 ja 51 pudotuspeliottelua pinnoin 7+7=14.
Avalanche on pelannut komean alkukauden, sillä se on koko liigan kärkijoukkue. Avalanche on voittanut yhdeksän tuoreinta otteluaan.
Denveriläisseura isännöi Suomen aikaa varhain torstaina San Jose Sharksia.