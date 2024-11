Mikko Rantanen kuritti NHL:n kriisisakkia

Rantanen teki toisessa erässä joukkueensa 2–1-maalin Joel Kivirannan ja Nathan MacKinnonin syötöistä. Nashville-maalilla Juuse Saros oli voimaton. Maali oli Rantaselle kauden yhdeksäs. Hän on takonut nyt 16 ottelussa pisteet 9+12=21. Rantanen on osunut viidesti edellisen neljän ottelun aikana.

Voitto on Coloradolle toinen putkeen. Nashvillen alkukausi on ollut katastrofaalinen. Se on koko konferenssin ja oman divisioonansa viimeisenä.