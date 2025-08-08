NHL:n suomalaishyökkääjä sai jatkosopimuksen

NHL:ssä pelaava Colorado Avalanche ja suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta ovat tehneet yksivuotisen jatkosopimuksen.
Colorado tiedotti asiasta perjantaina. Mediatietojen mukaan Kiviranta kuittaa ensi kaudesta 1,25 miljoonaa dollaria (noin 1,07 milj. euroa).
– Joel on työteliäs ja vastuuntuntoinen pelaaja, joka on näyttänyt pystyvänsä tekemään tulosta viidellä viittäkin vastaan. Hän on arvokas pelaaja kokoonpanossamme, Coloradon GM Chris MacFarland toteaa tiedotteessa.
Kiviranta teki viime kaudella 79 ottelussa 16 maalia ja 23 tehopistettä.
Uransa aikana myös Dallas Starsia edustanut Kiviranta on pelannut NHL.ssä yhteensä 298 runkosarjaottelua ja 51 pudotuspeliottelua.