Mikko Rantanen dominoi suomalaistähtien kohtaamista – maaginen raja lähestyy lupaavasti

Suomalaishyökkääjällä on nyt kasassa 36+55=91 pistettä, ja kun Avalanchella on vielä seitsemän ottelua jäljellä, Rantanen voi vielä yltää ensi kertaa urallaan 100 pisteen rajapyykkiin. Siihen on pystynyt suomalaisista edellisen kerran Teemu Selänne 23 vuotta sitten.