Polvinen kertoo, että hänen matkansa perussuomalaisissa loppuu tähän.
Kuhmolainen kansanedustaja Mikko Polvinen jättää perussuomalaiset. Hän kertoo asiasta Facebook-päivityksessään.
Polvinen oli syksyllä erotettu määräaikaisesti perussuomalaisten eduskuntaryhmästä, koska hän oli äänestänyt Oulaskankaan sairaalan yöpäivystyksestä vastoin hallituksen linjaa.
Polvinen kertoo nyt ilmoittaneensa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Jani Mäkelälle, ettei hän hae takaisin ryhmän jäseneksi.
Polvisen mukaan hän sai keskustelun aikana tietää, että tämä tarkoittaa käytännössä myös puolueesta erottamista.
