Mikko Penttilän mukaan Suurmestari-ohjelma on kuin baari ilta, jonka jälkeen herää ilman muistikuvia: "Sitten sinulle näytetään…"

– Tämähän on aivan mahtavaa, että pääsee laittamaan itsensä likoon ja yrittää suorittaa tehtäviä, joihin ei ole mitään oikeaa vastausta, hän kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

Penttilä kokee, että kaikkein haastavin asia Suurmestariin osallistumisessa on täydellisen henkisen romahtamisen estäminen. Pahimmat hajoamiset on kuitenkin näyttelijän mukaan jo koettu tehtävien kuvauksissa.

– Nyt vaan sitten joutuu sietämään sen. Vähän niin kuin lähtisit lauantaina kavereiden kanssa baariin ja vetäisit kauheat lärvit etkä muistaisi siitä seuraavana päivänä mitään, ja sitten sinulle näytetään mitä olet siellä tehnyt. Tässä ohjelmassa on ehkä vähän samaa efektiä, hän kuvailee.

– Minä tiesin, että Anna-Maijalla on kova kilpailuhalu ja epäilin, että Rantalalla on myös. Mutta kyllä Pääskysaari on semmoinen hiljainen ninja, hän kuvaa.