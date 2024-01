Jännitys tekee Maria Lundin suolistosta ylivilkkaan: "Ei siihen oikeastaan mikään auta"

Laulaja-näyttelijä Maria Lund nähdään ystävänpäivästä lähtien Suomen Komediateatterin Vatsastapuhujat-komediassa, joka on rakennettu erilaisten vatsa- ja suolistotarinoiden ympärille.

Lundilla itsellään on hyvä suhde omaan vatsaansa.

– Hän toimii yleensä ihan mukavasti. Toki minulla on sitten taas jännitysvatsaa, mutta siitä pääsee aina eroon. Olen tyytyväinen, että hän on terve, Lund kertoi ja taputteli vatsaansa Viiden jälkeen -ohjelmassa 25. tammikuuta.

– Sitten täytyy aina katsoa, että on naistenhuone lähellä. Siinä ei auta kuin miettiä, mitä syö. Banaani on hirveän hyvä. Ei siihen oikeastaan mikään auta – se on sormet ristiin ja toivoo, että tänään käy hyvin. Tarpeen vaatiessa vessapaperia housuihin, ja sillä mennään, Lund naurahti.