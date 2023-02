Mikko Parikka on halunnut opettaa tyttärilleen erityisesti yhden asian: "Monesti sanon iltaisin, että…"

Erityisesti tilannekomiikka on hänelle tärkeää, ja Parikka onkin ollut jo lapsena varsinainen keppostelija. 4.–5.-luokkalaisena Parikka keksi jekuttaa naapureitaan.

– Sain vappuna noitanaamarin ja menin se päässä istumaan kotitalomme läheiseen risteykseen sähkökaapin päälle ja hypin sieltä alas. Yksi naapurimme ajoi autolla siihen ja veti risteyksestä pitkäksi. Nauroin aivan kipeänä, kun hän peruutti takaisin. Sanomista ei kuitenkaan tullut, vaikka naapurit kertoivat vanhemmilleni. He vain naureskelivat.

Mikko Parikka on äskettäin ollut Instagramin mukaan tyttäriensä kanssa pilkillä. Kuvia voit selata nuolesta.

View this post on Instagram

Parikalla ja hänen aviopuolisollaan Sara Parikalla on lisäksi vuonna 2014 syntynyt tytär Matilda ja vuonna 2020 syntynyt tytär Melina. Tärkein asia, jonka isä on halunnut tyttärilleen opettaa, on kiitollisuus.