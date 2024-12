Salkkarit-tähti Mikko Parikka jakoi suloiset kuvat tyttärestään: "Onnea rakas boss"

Salkkarit-näyttelijä postasi syntymäpäiväkuvia tyttärestään.

Salkkarit-tähti Mikko Parikka jakoi Instagramiinsa suloisen kuvasarjan tyttärestään, joka vietti 9-vuotispäiväänsä.

– 9 v. Onnea rakas boss, kuvasarjan yhteyteen on kirjoitettu.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Parikan jakamassa postauksessa on kuvia tyttärestä vuosien varrelta. Ensimmäinen kommentti julkaisuun on Parikan puolisolta Sara Parikalta, joka on lisännyt kommenttikenttään sydämen.

Monet Parikan seuraajista riensivät niin ikään kommentoimaan julkaisua lukuisin emojein ja onnitteluin.

– Onnea 9 v ja perhe, yksi toivottaa.

– Tuhat kiloa onnea bossladylle, toinen onnittelee.

– Onpa ihana kuva, kolmas ihastelee.