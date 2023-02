Artisti Iltan hääpaikka valikoitui täysin sattumalta: "Ajattelimme, että jos ystävämme oikeasti rakastavat meitä…"

Artisti Ilta, eli Ilta Silva, on puoliksi saksalainen, sillä hänen isänsä on lähtöisin Berliinistä. Hän asuukin aviomiehensä Troy Silvan kanssa nyt yhdeksän kuukautta Berliinissä, ja pari palaa Suomeen heinäkuun 2023 lopussa.

– Kirjoittelen siellä musiikkia ja mieheni opiskelee. Se on niin inspiroiva paikka! Rakastan sitä kieltä ja kulttuuria. On ollut mieletöntä tutustua siellä musiikintekijöihin. En ole tehnyt vielä musaa saksalaisten kanssa, mutta norjalaisten kanssa tein juuri tällä viikolla. Välillä tarvitsee luovuuden täyttämiseksi sitä, että lähtee muualle. Ja käyn toki Suomessa joka kuukausi, Ilta kertoi MTV Uutisille Putouksen kulisseissa 11. helmikuuta.

Berliini on aina ollut laulajan toinen koti Suomen lisäksi.

– Olemme olleet siellä niin paljon. Nyt on ehkä tajunnut, että olen oikeasti kahden maan kansalainen. Iso osa identiteettiäni on kuitenkin saksalainen ja rakastan keskieurooppalaista kulttuuria sekä ihmisten keskustelutaitoja. Ja huolettomuutta, joka siellä on läsnä eri tavalla. Minua kiinnosti selvittää, miltä tuntuisi olla ja elää sellaisessa ilmapiirissä.

Ilta meni naimisiin Silvan kanssa heinäkuussa 2021.

Ilta on jakanut Instagramissa hääkuviaan miehensä kanssa.

– Muistelen sitä päivää lämmöllä. Juuri puhuimme ystäväni kanssa, miten juhliin on niin kovat odotukset. Minusta tuntuu, että valmistelimme häämme vähän vasemmalla kädellä. Meille tärkeintä olivat ihmiset, hyvä ruoka sekä rento, meidän näköisemme ja aito meininki. Ihanaa, että saimme oikeasti luotua sellaisen päivän.

Iltan saattoi alttarille hänen isänsä.

Evijärvi valikoitui hääpaikaksi täysin sattumalta.

– Silloin oli vielä koronarajoituksia. Se oli paikka, jossa niitä ei ollut. Ajattelimme, että jos ystävämme oikeasti rakastavat meitä, niin he ajavat viisi tuntia mihin lie, Ilta naureskeli.

Ensitapaaminen noin vuotta ennen häitä

Pariskunta tapasi kesällä vuonna 2020.

– Se oli mielenkiintoista aikaa: korona oli iskenyt, ja kaikki keikat oli peruttu. Elämääni tuli tyhjä paikka. Troy on yhden ystäväni ystävä. Pelasin tuolloin paljon Spikeball-peliä, ja kutsuimme Troyn pelaamaan. Minulla ei ollut mitään taka-ajatuksia. Muistan ajatelleeni, että onpa erilainen tyyppi. Hän on sanonut itseasiassa minusta samalla tavalla. Vähän jopa sillä tavalla, että onpa outo tyyppi. Meillä taisi olla molemmilla vähän sellainen ensifiilis, että tuo on jostain muualta. Se tietysti kiinnosti, Ilta muisteli.

Ilta jakoi kuvia Instagramissa miehensä Troy Silvan kanssa.

Ilta kokee olevansa vähän erikoinen ihminen.