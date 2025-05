Jukurit hankki yhdysvaltalaisen tehohyökkääjän

SM-liigassa pelaava Jukurit on tehnyt yksivuotisen sopimuksen yhdysvaltalaishyökkääjä Connor Fordin kanssa.

27-vuotias Ford siirtyy Jukureihin Slovakian pääsarjassa pelaavasta HK Spisska Nova Vesistä.

Ford teki 52 ottelussa 50 pistettä ja sijoittui sarjan pistepörssissä seitsemänneksi.

Toissa kaudella Ford kiekkoili ICEHL:ssä HC Bolzanon riveissä. Tuolloin hän teki 47 ottelussa 34 pistettä.

Jukurit odottaa Fordista pistenikkaria myös SM-liigaan.

– Connor on erittäin laadukas ja luisteluvoimainen sentteri Liigaan. Hän pystyy pelaamaan myös laidassa ja on monipuolinen hyökkääjä. Tekee pelissä voittavia asioita ja on juuri sellainen pelaaja, mitä tänne haluttiin. Hän on osoittanut pystyvänsä pelaamaan tehokkaasti Euroopassa ja olemaan käänteentekevä pelaaja joukkueissaan. Connor tulee olemaan kärkiketjujen pelaaja meille, Jukureiden urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen kuvailee tiedotteessa.