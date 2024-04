Youtube-tähden kohtaava Mike Tyson näpäyttää kriitikoitaan – "Kaikki ovat kateellisia"

Paulin ja Tysonin ottelu on herättänyt runsaasti keskustelua, ja ottelun ympärillä on riittänyt kiinnostusta. Kritiikiltäkään ei ole vältytty. Monet ovat ihmetelleet, miksi ammattilaisuraansa luova Paul, 27, haluaa otella eläköitynyttä ex-mestaria vastaan.

– Miksi luulet, että hän haluaa otella juuri minua vastaan eikä ketään muuta? Kaikki nyrkkeilijät haluavat otella häntä vastaan. Mutta jos hän ottelisi heitä vastaan, paikalle saapuisivat vain he, jotka pitävät hänestä (Paulista). Muiden vanhemmatkaan eivät edes välttämättä tulisi katsomaan heitä. Se on vain totuus. He ovat lapsille liian tylsiä katsottavaksi. Se on kuin katsoisi nurmikon kasvavan, Tyson kertoo Reutersille.