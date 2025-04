Voi Norfolk sentään: Nyt paljastui, miksi Trump lätkäisi tuontitullit asumattomille pingviinien saarille

Inhimilliset erehdykset osoitetiedoissa näyttävät olevan syy sille, että jopa asumattomat saaret ovat saaneet tuontitulleja Australiassa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on asettanut tuontitullit pienille saarille, joista osa on asumattomia, eikä asutetullakaan saarella ole oman ilmoituksensa mukaan kauppasuhdetta Yhdysvaltoihin.

Norfolkin saari sai tällä viikolla 29 prosentin tullimaksun, mikä on 19 prosenttia korkeampi kuin muulla Australialla, vaikka saarella ei oman ilmoituksensa mukaan ole vientiä Yhdysvaltoihin.

Heard ja McDonaldinsaaret on asuttamaton saariryhmä, jolla BBC:n mukaan kukaan ei ole käynyt kymmeneen vuoteen. Saarten luonto on karua, mutta muun muassa pingviinit viihtyvät siellä.

Guardianin mukaan sekaannus näyttää ainakin Norfolkin kohdalla johtuneen siitä, että lähetyksen lähtö- tai saapumispaikka on oikeasti ollut Norfolkin kreivikunta Britanniassa tai Norfolkin kaupunki Virginian osavaltiossa Yhdysvalloissa, mutta osoite on ilmoitettu virheellisesti Australialle kuuluvaksi Norfolkiksi. Australian Norfolk on syrjäinen saari, jolla asuu reilut 2 000 ihmistä.

Yhdysvaltain tuontitietojen mukaan useat tavaralähetykset on luokiteltu tulevan Australiaan kuuluvilta Norfolkin tai Heard ja McDonaldinsaarilta, vaikka yrityksen osoite, lähetyksen lähtösatama tai määräsatama eivät sijainneet kyseisillä alueilla. Saarialueilta on viiden viime vuoden aikana lähetetty väitetysti muun muassa akvaarioita, kenkiä ja viiniä.

Australian hallitus on ollut tulleista kummissaan ja todennut, että mikään alue ei ole turvassa Trumpin tullimaksuilta.