Tällainen oli Maria Jungnerin elämä ja ura – puhui elämänsä traagisista menetyksistä viime kesänä

Jungner syntyi elokuussa vuonna 1973. Jungnerin äiti Outi työskenteli lentoemäntänä. Hänellä televisiotyö oli verissä, sillä Jungnerin isä Aarre Elo puolestaan toimi aikanaan Ylen pitkäaikaisena ohjelmajohtajana, jota on luonnehdittu yhdeksi kotimaisen viihteen avainhenkilöistä sekä keskushahmoista. Elo menehtyi vain kaksi vuotta ennen tytärtään, helmikuussa 2022.

Menetyksiä ja surua

Jungner koki elämänsä aikana useita raskaita menetyksiä. Vuoden 2023 loppukesästä Me Naisille antamassaan 50-vuotishaastattelussa Jungner kertoi niin isänsä, veljensä ja isosiskonsa menetyksistä.

Aarre-isänsä kanssa Maria Jungner oli hyvin läheinen, ja kertoi Me Naisille tämän kuoleman olleen kova isku, vaikka kertoikin iäkkään ja sairaan ihmisen menetyksen olevan helpompi hyväksyä, kuin nuoren ja terveen.

– Kun kuolema heitetään elämään tuon ikäisenä onnettomuuden kautta, siitä ei koskaan toivu kunnolla. Menetin perusturvani, eikä se ole koskaan palannut. Kaikki turva, joka minulla nyt on, minun on pitänyt itse rakentaa, Jungner puhui viime kesänä siskonsa kuolemasta.

– Kuolema on aina kulkenut perheemme vanavedessä. Läheltä on viety, ja järjestys on ollut kohtuuton.