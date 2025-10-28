NHL:ssä pelaavan Anaheim Ducksin päävalmentaja Joel Quenneville on antanut lisätietoja joukkueen suomalaishyökkääjään Mikael Granlundin tilanteesta.
Granlund loukkaantui sunnuntain vastaisena yönä Tampa Bay Lightningia vastaan pelatussa ottelussa.
Anaheimin päävalmentaja Joel Quenneville antoi tiistaina ikäviä lisätietoja alavartalovammasta kärsivän Granlundin tilanteesta.
– Puhumme tällä hetkellä noin 2-3 viikosta, Quenneville kertoi NHL:n ranskankielisillä sivuilla.
Ensimmäistä kauttaan Anaheim-paidassa pelaava Granlund ehti pelata kahdeksan ottelua ennen loukkaantumistaan. Tehopisteitä on kasassa samaiset kahdeksan (2+6).
Anaheimin kausi jatkuu ti-ke-yönä Suomen aikaa vierasottelulla Florida Panthersia vastaan.