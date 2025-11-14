Anaheim Ducksin suomalaistähti Mikael Granlund onnistui heti maalinteossa palattuaan loukkaantumisensa jälkeen NHL-kaukaloon.
Granlund oli ollut loukkaantumisen vuoksi sivussa 26. lokakuuta lähtien. 33-vuotiaalta jäi kaikkiaan kahdeksan peliä sivu suun.
Granlund palasi Ducksin miehistöön viimein perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun joukkue kärsi 3–6-tappion Detroit Red Wingsille. Granlund teki ottelussa Ducksin kolmannen maalin.
Katso komea ohjaus ylälaidan videolta.
Samassa pelissä Detroitin 36-vuotias yhdysvaltalaispelaaja Patrick Kane saavutti NHL-uransa 1 350. pisteen. Hän on kaikkien aikojen eniten pisteitä saaneiden NHL-pelaajien listalla nyt 31:s.
Suomalaisveskarit vastakkain
Ottawa Senatorsin ja Boston Bruinsin ottelussa nähtiin suomalaisvahtien kohtaaminen. Ottawan maalia vartioi Leevi Meriläinen ja Bostonin puolella Joonas Korpisalo.