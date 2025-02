Väkevä suomalaislinjaus kaupatun Mikael Granlundin asemasta: "Viime vuonna puhuivat"

Suomalaishyökkääjä Mikael Granlund kaupattiin lauantaina Dallas Starsiin. Seura on 32-vuotiaalle hyökkääjälle jo NHL-uran viides. Samalla se voi hyvinkin olla tähän mennessä paras paikka voittaa himottu Stanley Cup, uumoilee MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen.

San Jose Sharksia viime kaudesta asti edustanut Granlund hyppää Dallasiin yhdessä puolustaja Cody Cecin kanssa. Toiseen suuntaan liikuteltiin varausvuoroja.

Granlund oli viime kaudella selvällä marginaalilla Sharksin paras pistemies. Hän lähtee seurasta nytkin sisäisen pistepörssin kärkimiehenä. Kokenut, lähes 900 NHL-ottelua pelannut Granlund on pystynyt mainioon tulokseen San Josessa, vaikka seura on uudelleenrakennustuskissaan aivan sarjan pohjilla.

MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen uskookin, että pitkän linjan suomalaisammattilaiselle on Dallasissa luvassa jopa merkittävä rooli. Pelkästä leveyspelaajasta ei ole kyse. Erityistekijänä Kukkonen pitää Granlundin kiekollista osaamista.

– Hyvässä vireessä oleva pelaaja liikkuu. Uskon, että he hankkivat erityisesti ylivoimalle apuja. Viime vuonna puhuivat, että juuri siitä jäi vähän vajaaksi loppukahinoissa. Kaikki tietävät Granlundin erikoistilannetaidot, Kukkonen sanoo.

Dallas on jäänyt kahtena edelliskeväänä rannalle juuri ennen Stanley Cup -finaaleja.

– Luulen, että he hakivat nimenomaan hänet tekemään tiukassa paikassa tulosta. "Mikke" siihen on pystynyt ja pystyy.

Dallas on tosiaankin aivan toista maata, jos katseet suunnataan NHL:n mestaruustaistoon. Se muuttui kertarysäyksellä realismiksi Granlundinkin osalta. Stars on NHL:n läntisen konferenssin neljäntenä ja divisioonansa toisena.

Granlund on edustanut urallaan aiemmin San Josen lisäksi Minnesotaa, Nashvillea ja Pittsburghia. Pudotuspelien tähtihetket ovat olleet harvassa. Hän eteni Minnesotan kanssa kahdesti konferenssin välieriin, eli pudotuspelien toiselle kierrokselle.

– Hänen unelmansa on varmasti voittaa pelejä ja mennä pitkälle, voittaa Stanley Cup. Nyt hän saa sen mahdollisuuden ja on intoa täynnä. Dallas on hänelle loistava paikka, Kukkonen tunnelmoi.

NHL-seura on Granlundille siis viides. Miksi suomalainen on liikahdellut etenkin viime vuosina tiuhaan?

– Varmasti se on tuossa maailmassa monen asian summa. Sitä voi katsoa positiivisesti, että aina on löytynyt kiinnostusta, että hän on haluttu pelaaja. Uskon, että se kertoo hänen monipuolisuudestaan. Hän ymmärtää ja kykenee moneen rooliin. Eihän sitä tiedä, sehän voi olla, että Dallas on nyt sitten loppu-uran paikka, Kukkonen pohtii.

Granlundin nykyinen sopimus päättyy kuluvan kauden jälkeen.