Pahannäköinen loukkaantuminen: Aleksander Barkov talutettiin ulos kaukalosta

Kapanen heti pisteille

Erik Haula innokkain taklaaja

New Jersey Devils hävisi 2–4 kotonaan Toronto Maple Leafsia vastaan. New Jerseyn Erik Haula pelasi ottelussa lähes 15 minuuttia ja laukoi kolmesti. Porilainen oli New Jerseyn innokkain taklaaja viidellä niitillä.

New Jersey kertoi harmillisia suomalaisuutisia, sillä puolustaja Santeri Hatakan harjoitusottelussa Montrealia vastaan vahingoittunut olkapää on leikattu. New Jersey ei kertonut, kauanko riihimäkeläinen on sivussa.