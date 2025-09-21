MTV Urheilun Mestarien liiga -tiimin Peetu Pasanen, Mika Väyrynen ja Mehmet Hetemaj jakoivat muistojaan peleistä entisiä seurojaan vastaan.
Sekä Pasanen, Väyrynen että Hetemaj ovat uriensa aikana vaihtaneet seuroja niin, että ovat myöhemmin pelanneet uuden seuransa riveissä vanhaa seuraansa vastaan.
Väyrynen jakoi uraltaan kaksi muistoa. Onnellisempi muisto liittyi 2000-luvun puoliväliin, kun Väyrynen oli siirtynyt Heerenveenistä PSV:n riveihin.
– PSV:n paidassa palasin Heerenveeniin. Sain lämpimän vastaanoton. Mulla oli kivat vuodet ennen kuin siirryin PSV:hen. Ei buuattu, enkä tehnyt maalia, Väyrynen kertoo.
Uran alkupuolelta Väyrysellä ei ole ihan yhtä onnellista muistoa. FC Lahdessa Veikkausliiga-debyyttinsä tehnyt Väyrynen siirtyi vuonna 2021 Lahdesta FC Jokereihin. Kun Väyrynen pelasi Jokerit-paidassa Lahteen, odotti häntä astetta rajumpi vastaanotto.
– Ei ollut ihan yhtä lämmin vastaanotto hiihtostadionilla. En tehnyt maalia, mutta poliisisaattueessa lähdin pois, Väyrynen nauraa.
Millaisia kotiinpaluita Peetu Pasasella ja Mehmet Hetemajlla on ollut? Katso studiokeskustelu kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.