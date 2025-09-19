Veikkausliigassa jumbona oleva FC KTP on antanut potkut seuran päävalmentajana toimineelle Jonas Nyholmille.

KTP tiedotti asiasta perjantaina FF Jarolle kärsityn 1–2-tappion jälkeen. Nyholmin korvaa kotkalaisten valmennustiimissä kesästä alkaen toiminut Ossi Virta.

Nyholm toimi KTP:n päävalmentajana kaudesta 2024 lähtien.

Virta puolestaan toimi ennen KTP-pestiään HJK:n apuvalmentajana. Virta toimi hetken myös HJK:n päävalmentajana kaudella 2024, kun päävalmentajaksi palkattu Ferran Sibila ei täyttänyt Veikkausliigan lisenssivaatimuksia.

KTP:n kausi on sujunut todella heikosti. Joukkue on 24 ottelukierroksen jälkeen Veikkausliigan viimeisenä kolme pistettä edellä olevan Hakan takana. Joukkue on hävinnyt Jaro-tappion myötä nyt kuusi ottelua putkeen.

Veikkausliigaa on jäljellä vielä kolme ottelukierrosta. Sarjan viimeinen putoaa suoraan Ykkösliigaan ja toiseksi viimeinen taistelee sarjapaikastaan karsinnoissa.