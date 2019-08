Mika veti ennen päihteitä, nyt 20000-kiloista rekkaa – ponnisti 11 vuoden vankilakierteestä Suomen vahvimmaksi mieheksi: "Elämäni parhaita päätöksiä"

Suomen vahvin mies -titteliä kantava Mika Törrö painaa 180 kiloa ja pituutta hänellä on 205 senttiä. Kontiolahden voimanpesä saa liikkeelle jopa parikymmentä tonnia painavan rekan.

– Treenaaminen on ehkä pienin juttu, mikä tässä on. Syöminen, riittävä lepo ja lihashuolto ovat äärimmäisen tärkeitä, Törrö kertoo.

Hän aloitti voimamiesharjoittelun helmikuussa 2017 ja ensimmäiset kisat olivat saman vuoden vappuna. Viikonloppuna edessä on Stongman Championship League, joka järjestetään Helsingin messukeskuksessa. Odotukset ovat kovat.

Voimaharjoittelu näytti uuden suunnan: "Nollauskeino, josta nautin todella paljon"



Törröllä on takanaan rankka menneisyys, sillä hän on viettänyt 11 vuotta elämästään vankilassa.

– Elämässä ei ollut mitään nautintoa, vaan mietti vain koko ajan päihteitä. Se on todella raskasta ja siitä on vaikea päästä irti, Törrö sanoo.

Päihteet vaihtuivat kuitenkin puntteihin ja tehotreeneihin. Törrö kertoo, että voimamiesharjoittelulla on ollut suuri merkitys vankilakierteen katkaisemisessa:

– Se on elämäni parhaita päätöksiä. Nykyään voi olla onnellinen elämäänsä.

Hän on aina rakastanut urheilua ja kilpailemista. Törrö on harrastanut palloilulajeja pienestä lähtien, ja punttisaliharjoittelu on kulkenut siinä rinnalla.