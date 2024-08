Mikä on sopiva kotiintuloaika 9-vuotiaalle, entä teinille? Asiantuntija antaa vinkit: "Rajat eivät voi olla mielivaltaisia"

Sitä, mikä on sopiva kotiintuloaika esimerkiksi 9- tai 11-vuotiaalle, on vaikeaa yleistää.

– Se on ihan ok ja monessa perheessä tervetullutta, hyvinvointia tukevaa joustoa ja vaihtelua arkeen.

Aikaraja ottaa aivoon, ja se on ymmärrettävää: "Jokainen perhe on omanlaisensa"

– On hyvin ymmärrettävää ja tavallista, että etenkin nuoruusikäisen kohdalla erilaiset säännöt kotiintuloaikojen suhteen voivat aiheuttaa riitaa ja harmistusta. Jokainen perhe on omanlaisensa omine periaatteineen ja sääntöineen, ja asetetut rajat voivat harmittaa nuorta kovasti, Weckström sanoo.

Esiteinille voi vaikkapa kertoa, että huoltaja on lainkin mukaan vastuussa alaikäisestä lapsestaan. Kotiintuloaika kertoo, että vanhempi on kiinnostunut nuoresta; perheenjäsenten kuuluukin olla kiinnostuneita toistensa olinpaikoista ja menoista.

"Rajat eivät voi olla mielivaltaisia"

– Jos seuraus on esimerkiksi jonkin menon väliin jättäminen tai kotiintulon aikaistaminen sen verran kuin lapsi myöhästyi, on vanhemman tärkeää pitää johdonmukaisesti kiinni sovitusta seuraamuksesta, Weckström muistuttaa.

Muista tämäkin: "Kun lapsi alkaa olla itsenäisesti kavereiden kanssa..."

Kotiintuloasiat kannattaa ottaa puheeksi paitsi oman lapsen, myös lapsen kavereiden perheiden kanssa. Kotiin on helpompi palata, jos kaikilla on sama kotiintuloaika. Samalla voi huomata, että muissakin perheissä asia aiheuttaa hankausta ja nahistelua.

– Yhteydenpito kaverien vanhempien kanssa on muutenkin suositeltavaa, jotta vanhemmat tietävät, keiden kanssa oma nuori liikkuu. Ongelmien ilmaantuessa yhteydenoton kynnys muihin vanhempiin on matalampi.

– On hyvä sopia yhteydenpidon tavoista, jos lapsella on puhelin, sekä käydä läpi, onko oma vanhempi paikalla, jos jokin hätä tai pulma tulee eteen. Jos oma vanhempi on vaikkapa kauppareissulla, voi olla hyvä varmistaa, että lapsi tietää, missä vanhempi on, ja saa tämän kiinni. Tarvittaessa voidaan sopia tietty kaverin vanhempi tai naapuri, jonka puoleen lapsi voi kääntyä, Weckström vinkkaa.