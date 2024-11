Mikä muuttui Jukka Jalosen ja Antti Pennasen välillä? Näin Leijonien MM-kultakasvot kuvailevat

– Omista pyritään lähtemään pikkuisen vikkelämmin. Nykypäivänä jääkiekko on kuitenkin aika nopea peli. Tietyt nyanssit ovat muuttuneet, mutta pohjilla on edelleen paljon samaa, Leijonien avainpuolustaja Mikko Lehtonen kuvaili Antti Pennasen aikakauden ensipuraisua MTV Urheilulle.

Sama kokemuspankki on myös Leijonien 36-vuotiaalla hyökkääjällä Harri Pesosella .

– Pyrimme pelaamaan nyt tietyissä hetkissä vähän nopeammin, mutta eivät ne pelin ison kuvan periaatteet ole hirveästi muuttuneet. Vaatimustaso on yhä sama kuin aiemmalla huippuvalmentajalla, Pesonen nyökkäilee.

Pesonen vetoaa siihen, että otanta on vielä varsin pieni, kun hän alkaa vertailla Jalosen ja Pennasen aikakausia.

– Vähän on erilaisia palavereita ja vähän on erilainen tyyli valmentaa ja niin edelleen. Mutta isossa kuvassa meno on ollut aika samanlaista nytkin kuin aiemmin. Rento meininki, Lehtonen kuittaa.