Moni koiranomistaja voi samaistua tähän tilanteeseen: Koira luimuilee ja ympärillä vallitsee hävityksen kauhistus. Yleensä vartioimatta jäänyt koira on repinyt roskapussin tai kaatanut huonekasvin, mutta tässä tapauksessa lattia on valtoimenaan seteleitä.

Tapauksessa pariskunnan syytetään pyörittäneen 11 miljoonan euron arvoista huumekauppaa. Ainekirjo oli laaja, kohutusta alfa-PVP:stä kokaiiniin. Liigaa johti syyttäjän mukaan puolalaismies ja hänen suomalaisella naisystävällään kerrotaan olleen merkittävä rooli esimerkiksi asiakashankinnassa.

Koiran omistaneelle naiselle ja tämän kumppanille vaaditaan kummallekin 13 vuoden vankeustuomiota törkeisiin huumausainerikoksiin liittyen.

"Miten paljon hän söi?"

Videossa pääosaa näytteli koira nimeltään Ice. Koira oli ollut videon kuvaushetkellä Espanjassa hoidossa kolmannella henkilöllä, jolle vaaditaan lyhyempää, mutta silti vuosien mittaista tuomiota.

Videolla näkyy koira makaamassa sohvalla hyvin syyllisen näköisenä. Lattialla lojuu kymmeniä tai satoja 50 euron seteleitä, joita kirjoileva mies esittelee kameralle.

– OMG, toinen kirjoitti videon yhteydessä käydyssä viestinvaihdossa.

Lyhenne on sanoista Oh My God, suomeksi vapaasti käännettynä esimerkiksi Hyvä Jumalani!

– Miten paljon hän söi?

Viesteistä kävi ilmi, että koira oli järsinyt ja repinyt osan noin 9 000 euron setelipinkasta.

Syyttäjä todistaa koiravideolla sitä, että käteistä rahaa riitti

Video esitettiin oikeudessa todisteena siitä, että syytetyillä oli hallussaan huomattavia summia käteistä rahaa.

Kuulusteluissa koiran omistaneen naisen kumppani selitteli rahamääriä sillä, että hänellä on moninaista laillista liiketoimintaa.

– Olimme siirtyneet kryptovaluuttoihin ja olimme mukana niihin liittyvässä toiminnassa. Näistä toiminnoista olivat nämä rahat.

Poliisin kysyessä mieheltä, miten paljon rahaa hänellä asunnossa oli, tämä vastasi ”en tiedä, en muista”. Kun poliisi kysyi kuinka monen euron edestä koira söi ja rikkoi seteleitä, hän vastasi ”en muista, en tiedä”.

Sunset-vyyhdissä puolalaisjohtoisen liigan syytetään pyörittäneen massiivista Suomeen suuntautunutta huumeiden salakuljetusta ja kauppaa. Käsittely tulee jatkumaan oikeudessa vielä joulukuun puoliväliin asti.

