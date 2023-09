Deittisovellukset ovat lyhentäneet parisuhteita ja heikentäneet niiden laatua – "Algoritmit hakevat huomiotasi ja haluavat, että olet sovelluksessa koko ajan"

Rotkirchin mukaan deittisovellukset eivät aina anna hyvää pohjaa pitkille parisuhteille. – Olemme tutkineet parisuteen merkitystä hyvinvoinnille. Silloin tosi selvää on se, että vakaus on valttia ja laatu korvaa määrän.

Rotkirch muistuttaa, että kaupallisten deittisovellusten, myös kuvapalvelu Instagramin, jota on joskus kutsuttu kaikista suurimmaksi deittisovellukseksi, toimintaa ohjaa markkinalogiikka. Palvelut pyrkivät pitämään käyttäjänsä asiakkainaan jatkossakin.

– Algoritmit hakevat huomiotasi ja ne haluavat, että olet siellä koko ajan. Jos löydät rakkauden sovelluksen kautta ja lähdet sovelluksesta, se on heiltä pois. Kaupallinen intressi heillä on, että et lähde sieltä.