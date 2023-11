Ensitreffit alttarilla -asiantuntija varoittaa liiasta minäkeskeisyydestä parisuhteessa: "Suhteesta tulee taistelutanner"

– Molemmilla on omia harrastuksia, menoja ja tarpeita. Siinä aletaan päättää asioista siitä lähtökohdasta, mikä on minulle itselle hyvä, ja omilla päätöksillä saatetaan tehdä toiselle tahtomattaan hallaa.

Yhteinen aika vähenee, kun suhde rakoilee

– Parin välillä on hyvä yhteys, arvostusta, luottamusta, keskustelua ja turvallinen olla. Moni puhuu myös ilmapiiristä ja tunteesta, joka siinä toisen lähellä on. Aina ei tarvita sanojakaan, vaan se tunnelma on sellainen, että tässä ollaan me, Myllymaa kuvailee.